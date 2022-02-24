Брюссель, , 17:49 — REGNUM 34-летний российский опорный полузащитник Роман Нойштедтер, выступавший ранее за «Шальке-04», «Фенербахче», московское «Динамо» и сборной России, подписал пятимесячное соглашение с бельгийским «Вестерло».

Роман Нойштедтер Кирилл Венедиктов

Контракт рассчитано до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает Нойштедтера в 600 тысяч евро.

В прошлом сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Роман Нойштедтер принял участие в шестнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уфы» и получил четыре желтые карточки.

После двадцати сыгранных матчей «Вестерло» с 43-мя очками занимает первое место во втором дивизионе чемпионата Бельгии сезона 2021/22.