Вашингтон, 24 февраля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Один из самых демократических штатов США потерял доверие к президенту Джо Байдену, сообщает 24 февраля Fox News со ссылкой на опрос Siena College.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

Рейтинг одобрения работы администрации Байдена опустился ниже 50% в штате Нью-Йорк, одном из самых сильных либеральных центров страны.

Рейтинг одобрения Байдена среди жителей Нью-Йорка упал до самого низкого уровня с момента вступления в должность и составляет 48−48%. В прошлом месяце он составлял 52−42%, а в феврале 2021 года 65−29%.

Также стал отрицательным рейтинг эффективности Байдена, составив 36−63%, по сравнению с 39−60% в прошлом месяце.

Отметим, что рейтинги главы Белого дома падают на фоне растущего недовольства американцев по целому ряду вопросов. Среди прочего избиратели жалуются на инфляцию, которая отрицательно влияет на экономику и их личные финансы. Показательно, что более чем на 10% выросло число тех, кто испытывает серьезные негативные последствия из-за проблем в экономике США.