Подгорица, , 17:48 — REGNUM Норвежский лоукостер Norwegian открывает сезонные рейсы из черногорского аэропорта Тиват который с 4 мая 2022 года в Хельсинки, а с 17 июня — в Осло.

Самолет авиакомпании Norwegian Air Philipofpoland

Прямая линия из Тивата в столицы Норвегии и Финляндии облегчит путешествие и черногорским туристам.

«Руководство аэропортов Черногории стремится установить связи с несколькими глобальными авиакомпаниями. Мы верим, что вскоре порадуем общественность новыми хорошими новостями», — говорится в сообщении компании «Аэропорты Черногории».