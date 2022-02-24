Москва, , 17:47 — REGNUM Генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова опубликовала на своей станице в социальной сети слова солидарности с жителями ЛНР и ДНР.

«Сейчас я, как и полагаю, многие мои соотечественники, переживаю тревожные чувства. С одной стороны, я понимаю, что последствия сегодняшнего дня будут, мягко говоря, непростыми для России. Но я хотела бы сейчас отдельно высказаться о солидарности. Именно она, солидарность, превращает обывателей в граждан. Без нее невозможно то самое гражданское общество, о котором так много говорится», — пишет Ирина Великанова.

«Когда я вижу, как некоторые соотечественники на своих страницах размещают посты типа «братья-украинцы простите нас», мне становится интересно — а почему эти люди ничего не писали 2 мая 2014 года, когда украинские нацисты в прямом эфире заживо сожгли людей — своих соотечественников — только за то, что они хотели быть с Россией? Почему молчали, когда на Украине сделали героями Бандеру и Шухевича, разрушили памятники героям Великой Отечественной? Говорили ли с беженцами Донбасса, бежавшими в Россию из-за постоянных обстрелов населенных пунктов украинской артиллерией? Знают ли об Аллее ангелов — — мемориале в Донецке, посвященном детям, погибшим от рук украинских военных, начиная с 2014 года? Не стыдно ли смотреть этим людям в глаза? Или они даже не пытались? К большому сожалению, в массе своей наше общество мало информировано о том, что происходило на Донбассе последние 8 лет, об исторических предпосылках нынешнего конфликта. Но сегодня важнее другое — солидарность российского общества с соотечественникми, с русскоязычными, оказавшимися в беде, взаимопомощь и поддержка перед лицом санкций и экономических трудностей», — отметила Ирина Великанова.