Нижний Новгород, 24 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 24 февраля с начала пандемии провели 5 456 991 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней уменьшился и составил 397,60 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 10 374 теста на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 24 февраля составил 25%. Коэффициент распространения инфекции вырос и составил 0,95.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 5006 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 279 187 человек на утро 24 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

За сутки госпитализирован в ковидные стационары 273 жителя области.

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