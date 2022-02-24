Киев, , 17:45 — REGNUM Народная милиция ДНР захватила в плен 14 украинских боевиков в ходе наступательной операции в районе Волновахи, сообщает 24 февраля интернет-ресурс Wargonzo.

Ополчение Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация подтверждена видеозаписью, на которой показано сопровождение группы пленных.

По данным ресурса, в составе группы — одна женщина и один раненый, которому оказана медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Вооруженные силы России начали специальную военную операцию на территории Украины. Одновременно Народная милиция ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ перешла в наступление на линии соприкосновения в Донбассе.

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