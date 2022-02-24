Киев, 24 февраля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Народная милиция ДНР захватила в плен 14 украинских боевиков в ходе наступательной операции в районе Волновахи, сообщает 24 февраля интернет-ресурс Wargonzo.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение Донбасса

Информация подтверждена видеозаписью, на которой показано сопровождение группы пленных.

По данным ресурса, в составе группы — одна женщина и один раненый, которому оказана медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Вооруженные силы России начали специальную военную операцию на территории Украины. Одновременно Народная милиция ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ перешла в наступление на линии соприкосновения в Донбассе.