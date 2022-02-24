Нижний Новгород, , 17:44 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 5006 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 279 187 человек на утро 24 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 273 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 349 764 случаая заражения коронавирусом, из них 2817 — за минувшие сутки. 11 035 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 17 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 19 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, в Нижегородской области на утро 23 февраля выздоровели после заражения коронавирусом 5537 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 274 181 человека. Госпитализированы в ковидные стационары 410 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 346 947 случаев заражения коронавирусом, из них 3341 — за предыдущие сутки.

Читайте также: Более 5,5 тыс. нижегородцев за день выписались после COVID-19