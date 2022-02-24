Тюмень, 24 февраля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. В посёлке Уват Тюменской области ряд владельцев продовольственных магазинов оштрафованы за ненадлежащее обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Прокурорская проверка проводилась с участием сотрудников Роспотребнадзора. В ходе инспекции выявлены нарушения закона в части реализации пищевой продукции с истёкшим сроком годности и без её маркировки, нарушения установленных требований по выкладке молочных и молокосодержащих продуктов.

По представлениям прокурора об устранении нарушений закона два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Владельцы магазинов признаны виновными в совершении административных правонарушений и им назначено наказание в виде штрафов в размере 500 рублей и одна тысяча рублей. Одному из бизнесменов Арбитражным судом Тюменской области назначено наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.