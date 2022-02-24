Подгорица, , 17:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Черногории сообщило, что посол Драгица Понорак отозвана с Украины. Министерство призвало граждан Черногории покинуть Украину.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В связи с военными действиями России и осложнением ситуации мы информируем общественность о том, что посол Драгица Понорак отозвана из Украины, и что в настоящее время в нашем посольстве в Киеве работает местный персонал. С раннего утра посольство Черногории находится в интенсивной связи с нашими гражданами, которые находятся на Украине, некоторые из которых выразили заинтересованность в выезде из страны. Поскольку власти Украины сообщили о закрытии авиасообщения, посольство указывает, что возвращение возможно по суше, но в то же время предупреждают, что дороги перегружены из-за большого количества граждан, желающих покинуть город», — говорится в сообщении МИД Черногории.

Министерство иностранных дел еще раз призывает граждан Черногории покинуть Украину, отметив, что помимо посольства в Киеве, также доступны посольства в Румынии, Польше и Венгрии.