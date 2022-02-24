Батецкий, Новгородская область, 24 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Пожилой мужчина и ребенок погибли в результате пожара в частном доме в деревне Раджа Батецкого района Новгородской области. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Pixabay.com Огонь

Пожар произошел в частом доме днем 24 февраля. Тела мужчины и его маленького внука пожарные нашли на пепелище после тушения огня. По данному факту Новгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка.

«Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления источника и причины возгорания. Для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы», — уточнили в ведомстве.

После установления всех обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Отметим, что происшествием также заинтересовались в областной прокуратуре. Надзорным ведомством будет дана оценка условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребенка.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — резюмировали в пресс-службе прокуратуры.