Нарьян-Мар, , 17:39 — REGNUM В Ненецком автономном округе за последние сутки выявили 84 носителей коронавируса, 12 из них — дети, сообщает окружная администрация.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 736 человек. Из них стационарное лечение получает 35 человек, амбулаторное — 701.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 132 998 человек.