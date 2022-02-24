Москва, 24 февраля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Во фракции «Единая Россия» в Госдуме поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о начале военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля, об этом заявил глава фракции Владимир Васильев.

Government.ru Владимир Васильев

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"Мы, безусловно, поддерживаем решения, которые принял наш лидер Владимир Путин», — заявил Васильев.

Он убежден, что «сейчас самое главное — установить мир на Украине, защитить людей и остановить бесконечные убийства на Юго-Востоке».

«У России богатый опыт принуждения к миру. Мы обязаны защитить людей и прекратить эту многолетнюю бойню», — отметил Васильев.