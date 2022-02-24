История вопроса

Обязательный платеж взимаемый с собственников жилых помещений и владельцев коммерческой недвижимости. Собранные средства предназначены для планового ремонта внутренних коммуникаций, лифта и его шахты, крыши, подвалов, фасада, реставрации фундамента.

Фонды капремонта регулярно оказываются в центре скандалов с хищениями средств или их неэффективным расходованием.

Проблемы также вызывают низкие сборы средств в фонды с жителей — часть населения всячески пытается избежать выплаты платежей. Среди неплательщиков не только рядовые граждане, но и зажиточные люди, крупные организации и некоторые муниципальные организации.

При продаже квартиры долг по капитальному ремонту в полном объеме передается новому собственнику жилья.

Право не платить взносы на капитальный ремонт здания имеют люди, живущие в аварийных домах, жители домов, которые расположены на земле, изымаемой для государственных и муниципальных целей, а также те жители, на спецсчету которых собрано более 50% средств от минимального уровня, определённого региональным.

