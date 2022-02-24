Ростов-на-Дону, 24 февраля 2022, 17:37 — REGNUM В Ростовской области утверждён новый тариф на капитальный ремонт жилья. Это следует из постановления ха подписью донского губернатора Василий Голубева.

Взнос на капитальный ремонт
Взнос на капитальный ремонт
Pixabay.com

Согласно документу, тариф будет увеличен с 1 марта. Его размер составит 12,61 рубля за один квадратный метр.

«Расчет выполнен с учетом методических рекомендаций минстроя России и индекса инфляции», — уточнили в Ростовском областном фонде содействия капитальному ремонту.

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