В Ростовской области утвердили новый тариф на капитальный ремонт жилья
Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Ростовской области утверждён новый тариф на капитальный ремонт жилья. Это следует из постановления ха подписью донского губернатора Василий Голубева.
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Взнос на капитальный ремонт
Согласно документу, тариф будет увеличен с 1 марта. Его размер составит 12,61 рубля за один квадратный метр.
«Расчет выполнен с учетом методических рекомендаций минстроя России и индекса инфляции», — уточнили в Ростовском областном фонде содействия капитальному ремонту.