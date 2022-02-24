Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Ростовской области утверждён новый тариф на капитальный ремонт жилья. Это следует из постановления ха подписью донского губернатора Василий Голубева.

Pixabay.com Взнос на капитальный ремонт

Согласно документу, тариф будет увеличен с 1 марта. Его размер составит 12,61 рубля за один квадратный метр.

«Расчет выполнен с учетом методических рекомендаций минстроя России и индекса инфляции», — уточнили в Ростовском областном фонде содействия капитальному ремонту.