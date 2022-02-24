Мехико, 24 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выступил с заявлением о позиции Мексики относительно российской военной операции на Украине. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

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Министр заявил, что его страна выступает за поиск мирных способов разрешения напряженной ситуации. Мексика, по его словам, проводит совместную работу с другими странами для создания пространства для диалога.

«Мексика выступает против применения силы и призывает к политическому урегулированию конфликта на Украине, поддерживая слова генсека ООН, призвавшего ранее к миру», — написал министр в своем твиттере.