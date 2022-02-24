Москва, 24 февраля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. От участия в незаконных акциях протеста, призывы к которым появились в интернете, предостерегает Следственный комитет России, сообщили 24 февраля в пресс-службе ведомства.

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Отметив, что в интернете появляются призывы к участию в массовых беспорядках и митингах, «обусловленных напряжённой внешнеполитической обстановкой», ведомство предупредило об ответственности за противоправные действия.

В СКР напомнили о серьёзных последствиях призывов к участию и непосредственного участия «в подобных несогласованных в установленном порядке мероприятиях». Так, согласно нормам УК РФ, «за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы».

«Все факты подобных правонарушений, как и прежде, получат адекватную правовую оценку, а лица, совершившие противоправные действия, понесут соответствующую ответственность», — добавили в ведомстве.