Ярославль,
24 февраля 2022, 17:31 — REGNUM В четверг, 24 февраля, из региона в Ростовскую область отправлен гуманитарный груз в помощь эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик. Сбор был объявлен по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Евраева.
Донбасс
Иван Шилов, ИА REGNUM
Ярославские предприятия передали для жителей ДНР и ЛНР собственную продукцию: питьевую воду, мясные и молочные консервы, крупы, муку, чай, кофе, одноразовую посуду, средства гигиены и наборы для детского творчества. Часть груза была оплачена из резервного фонда региона. С организацией сбора помогало областное отделение общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья». Груз общим объемом 20 тонн будет доставлен в Ростов-на Дону.
«Сегодня мы из Ярославской области отправляем помощь для эвакуированных из Донбасса жителей, которые сегодня находятся в Ростовской области. Это конечный пункт назначения фуры с помощью, — сообщила председатель правления Ярославского областного отделения общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» Светлана Лягушева
, — Принимает его благотворительный фонд продовольствия «Русь» для дальнейшего распределения по пунктам временного размещения. Их 125 в Ростовской области. Там сегодня находятся женщины и дети с наспех собранными сумками, которые вдруг вынуждены были покинуть свои дома. Хочу поблагодарить ярославские предприятия, оперативно откликнувшиеся и предоставившие свои товары, из которых в дальнейшем будут сформированы продуктовые наборы для семей. Все представленные наименования сертифицированы и имеют длительные сроки хранения».