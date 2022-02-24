Ярославль, 24 февраля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В четверг, 24 февраля, из региона в Ростовскую область отправлен гуманитарный груз в помощь эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик. Сбор был объявлен по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Евраева.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Ярославские предприятия передали для жителей ДНР и ЛНР собственную продукцию: питьевую воду, мясные и молочные консервы, крупы, муку, чай, кофе, одноразовую посуду, средства гигиены и наборы для детского творчества. Часть груза была оплачена из резервного фонда региона. С организацией сбора помогало областное отделение общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья». Груз общим объемом 20 тонн будет доставлен в Ростов-на Дону.