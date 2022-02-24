Горно-Алтайск, , 17:30 — REGNUM Мы понимаем, какие цели преследует Запад на Украине, и хорошо знаем историю этого вопроса. Об этом заявили в Общественной палате Республики Алтая, комментируя специальную военную операцию России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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«Это и убийства русскоязычных граждан, и наращивание военной инфраструктуры. Закрывать на это глаза мы больше не имеем права. Мы стоим за интересы наших граждан, за правду, за преданность к истории, которую создавали наши предки», — отметили в палате.

По мнению алтайских общественников, западные страны должны признать права России и изменить свой политический курс.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация российских военных началась 24 февраля. По словам пресс-секретаря президента РоссииДмитрия Пескова, целью операции является демилитаризация и денацификация страны.

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