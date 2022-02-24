Москва, 24 февраля 2022, 17:29 — REGNUM Московская прокуратура 24 февраля опубликовала предупреждение для участников незаконных акций.
Сообщается, что в социальных сетях размещена информация с призывом к участию в публичном мероприятии в центре Москвы.
«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», — говорится в информации прокуратуры.
Уточняется, что в целях недопущения нарушений гражданам, которые призывают к участию в акциях, вынесены предостережения. В надзорном ведомстве разъяснили, что организация незаконного мероприятия влечёт установленную законом ответственность.
Ранее предупреждение опубликовал сайт главного управления МВД России по Москве.