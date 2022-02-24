Цхинвал, 24 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия выступило с официальным заявлением в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите жителей Донбасса от властей Украины.

Флаг Южной Осетии

В заявлении говорится:

«Республика Южная Осетия выражает решительную поддержку решению Российской Федерации о проведении специальной военной операции по защите жителей Донбасса от действующего киевского националистического режима.

На протяжении многих последних лет центральные власти Украины, поступившись большой частью государственного суверенитета и независимости страны, в угоду своим западным союзникам и покровителям послушно следуют в фарватере оголтелой антироссийской кампании, сознательно и планомерно разрушают собственную страну, не желая брать в расчет ни интересы своих граждан, ни жизни и будущее народов Донецкой и Луганской Народных Республик.

В сложившихся на сегодняшний день условиях действия Российской Федерации по признанию независимости этих двух государств и оказанию им немедленной военной помощи имеют безупречные юридические и военно-политические основания и являются единственной оставшейся возможностью прекратить многолетний геноцид жителей Донбасса.

Внимательно наблюдаем и за разворачивающейся в союзной Украине Грузии антироссийской истерией. Считаем необходимым напомнить, что именно Украина предоставила значительную военную и политическую поддержку Грузии в проведении полномасштабной агрессии против Республики Южная Осетия в августе 2008 года.

В связи с этим хотели бы предостеречь грузинские власти от стремления вновь накалить обстановку, создавая новые угрозы стабильности и безопасности в регионе».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Южная Осетия уже ряд лет признаёт независимость ДНР и ЛНР от Украины.