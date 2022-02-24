Ростов-на-Дону, , 17:27 — REGNUM Казачьи дружины привлекли к охране важных объектов в приграничных с Донбассом городах и районах Ростовской области. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 24 февраля, обращаясь к землякам в связи со специальной военной операцией России.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, особое внимание охране общественного порядка и важных объектов уделено в городах Гуково, Зверево, Донецк, Новошахтинск, а также о районах — Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском. К патрулированию привлечены казаки.

При этом все руководители муниципалитетов держат на личном контроле стабильное функционирование всех объектов инженерной инфраструктуры, социально-значимых объектов, сказал Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области 24 февраля обратился к землякам и призвал их не паниковать. Голубев обратил внимание на то, что не следует верить слухам, а использовать только официальные источники информации.

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