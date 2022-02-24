Вашингтон, 24 февраля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провел встречу со своей командой национальной безопасности в ситуационной комнате, обсудив меры по «привлечению России к ответственности за неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину», сообщает 24 февраля Белый дом в Twitter.

Джо Байден

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«Сегодня утром президент Байден встретился со своей командой по национальной безопасности в ситуационной комнате, где они обсудили последние события в Украине. Байден продумал, как мы будем привлекать Россию к ответственности за ее неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину», — говорится в сообщении.

Ожидается, что сегодня позднее Байден выступит с речью перед американцами.