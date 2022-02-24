Цхинвал, 24 февраля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев прокомментировал ИА REGNUM военную операцию России на Украине в защиту республик Донбасса:

Герб Южной Осетии

«Все, что связано с последними событиями на Украине, — это поражение реакционной Европы вместе с её Евросоюзом, Европарламентом и Еврокомиссией, но у этого поражения есть адрес, имя и фамилия: США и их действующая администрация. Это личное поражение президента Байдена».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Южная Осетия уже в течение ряда лет официально признаёт независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.