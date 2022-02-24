Москва, , 17:22 — REGNUM Рубль еще потеряет в стоимости, но снижение его курса уже не будет очень сильным в ближайшие месяцы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал решение Банка России начать интервенции на валютном рынке, дабы стабилизировать курс рубля.

Доллар. Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В условиях паники на рынках самое эффективное средство не допустить сильнейшего падения рубля и курсов акций — приостановка торгов. Руководство Московской биржи сегодня уже эту меру предпринимало. Центробанк, кроме того, запретил шортовые операции — тоже хороший инструмент, чтобы не допустить игры «против рынка», — сказал экономист. — Рубль сейчас, в отличие, кстати, от ценных бумаг, здорово поддёргивают небывало высокие за последние пять лет котировки на нефтяном рынке. Поэтому валютные интервенции, расширение ломбардного списка — меры, которых в текущей ситуации окажется достаточно. Рубль, конечно, потерял и ещё потеряет в стоимости, но падение не будет таким сильным в ближайшие месяцы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля, по состоянию на 15:20 по МСК доллар на Московской бирже подорожал до 82,82 рубля, а евро до 92,39 рубля.

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