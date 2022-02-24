Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Общественной палате Ростовской области поддержали решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Обстановка, которую формируют Украина, США и НАТО, дошла до предела. На это указал доктор экономических наук, профессор РИНХа, глава комиссии по образованию, науке и культуре и делам казачества Общественной палаты Ростовской области Николай Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Было принято правильное решение, и Общественная палата Ростовской области полностью его поддерживает. Потому что уже до предела дошла критическая обстановка, которую формируют Украина, НАТО, США. Они заявили, что вооруженным путем будут возвращать Крым и что будут возрождать ядерную программу. Они вплотную придвинулись к границам России и постоянно бомбят ДНР и ЛНР», — приводит словам Кузнецова Don24.ru.

По его словам, Россия не может допустить агрессию со стороны Украины, США и НАТО и никогда не бросит Донбасс в беде.

«Гибнут мирные люди, гибнут дети, страдают образование, наука, культура, экономика этих республик. НАТО и ее союзники, как отметил Владимир Путин, превратились в империю лжи. Обещали, что ни на дюйм не придвинется НАТО к границам России. Но на самом деле НАТО стоит у порога России и создает мощную угрозу безопасности РФ. Ни правительство, ни Госдума, ни наш народ не могут допустить эту агрессию», — заключил представитель Общественной палаты РО.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ранее с просьбой об оказании военной помощи к России обратились руководители ЛНР и ДНР.