Москва, , 17:20 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия») опубликовала на своей станице в социальной сети оценку событий вокруг специальной операции РФ на Украине.

Елена Цунаева Народный фронт

«Сейчас много в сети мнений, что «нужно было раньше/позже». Я думаю, уже не имеет смысла мусолить эту тему. Решение принято! Решение ответственное! Лично для меня два важных обоснования — денацификация и демилитаризация Украины», — рассказала депутат.