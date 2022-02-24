Москва, 24 февраля 2022, 17:20 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия») опубликовала на своей станице в социальной сети оценку событий вокруг специальной операции РФ на Украине.
«Специальная военная операция России»
Депутат ГД о спецоперации РФ: «Решение принято! Решение ответственное!»
«Сейчас много в сети мнений, что «нужно было раньше/позже». Я думаю, уже не имеет смысла мусолить эту тему. Решение принято! Решение ответственное! Лично для меня два важных обоснования — денацификация и демилитаризация Украины», — рассказала депутат.
«Как сказал президент, нам «просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей». Цель сегодняшних действий — защитить жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. История геноцида во время Великой Отечественной войны ничему не научила современных политиков других государств. Мы, #поисковикирф, это особо поняли, занимаясь проектом «Без срока давности». Бесконечно жаль, что это случилось в стране, которая в свое время сильно пострадала от нацизма», — отметила Елена Цунаева.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.