Депутат ГД о спецоперации РФ: «Решение принято! Решение ответственное!»
Москва, 24 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия») опубликовала на своей станице в социальной сети оценку событий вокруг специальной операции РФ на Украине.
Народный фронт
Елена Цунаева
«Сейчас много в сети мнений, что «нужно было раньше/позже». Я думаю, уже не имеет смысла мусолить эту тему. Решение принято! Решение ответственное! Лично для меня два важных обоснования — денацификация и демилитаризация Украины», — рассказала депутат.
«Как сказал президент, нам «просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей». Цель сегодняшних действий — защитить жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. История геноцида во время Великой Отечественной войны ничему не научила современных политиков других государств. Мы, #поисковикирф, это особо поняли, занимаясь проектом «Без срока давности». Бесконечно жаль, что это случилось в стране, которая в свое время сильно пострадала от нацизма», — отметила Елена Цунаева.