Москва, 24 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия») опубликовала на своей станице в социальной сети оценку событий вокруг специальной операции РФ на Украине.

Народный фронт Елена Цунаева

«Сейчас много в сети мнений, что «нужно было раньше/позже». Я думаю, уже не имеет смысла мусолить эту тему. Решение принято! Решение ответственное! Лично для меня два важных обоснования — денацификация и демилитаризация Украины», — рассказала депутат.