Москва, 24 февраля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Наблюдаемый в России всплеск спроса на иностранную валюту — доллары и евро — это вполне объяснимое поведение людей, которые хотят сохранить свои сбережения в условиях экономической и политической турбулентности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Повышенный спрос на валюту при возникновении экономической или политической турбулентности формируется в России практически всегда. Это вполне объяснимое поведение людей, желающих сохранить свои сбережения. Не всегда это удается — валюту можно купить во время ажиотажного спроса на максимуме котировок, — сказал Цыганов. — В случае улучшения ситуации и формирования спокойной, но уже новой нормальности интерес к валютным инструментам будет угасать. В случае же укрепления инфляционных процессов население вполне может вернуться к стратегии сбережения в иностранной валюте, которая будет подогревать спрос на доллары и евро».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рублю с большой долей вероятности предсказали новые потери.