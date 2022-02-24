Москва, 24 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Уничтожению в ходе начатой сегодня, 24 февраля, специальной военной операции подверглись 74 наземных объекта украинской военной инфраструктуры, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Цитата скриншот с сайта youtube, PewDie Pie Удар ВКС РФ

Конашенков «В результате ударов российских вооружённых сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины».

Уточняется, что уничтожению подверглись 11 аэродромов украинских ВВС, три командных пункта ВСУ, пункт базирования военно-морских сил Украины, 18 радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1».

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Ещё в ходе спецоперации сбит украинский боевой вертолёт, а также четыре ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2.