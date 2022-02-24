Москва, 24 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Наблюдаемое в настоящее время падение котировок биткоина связно с паническими настроения инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что 24 февраля биткоин потерял почти 10% своей стоимости.

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«Биткоин — высокодоходный актив, но в то же время и самый волатильный. На его котировки влияют и твиты в социальных сетях, и громкие заявления правительств, и напряженность на политической арене, — сказала Скрыль. — Текущее падение биткоина связано с паническими настроениями инвесторов, которые выходят не только из криптоактивов, но и из традиционных. Крипторынок также связан с фондовым рынком, который сегодня чувствует себя нестабильно и в большинстве случаев находится в красной зоне. Ситуация на рынке будет меняться стремительно по мере нарастания напряжённости на мировой арене».

Поэтому, как полагает экономист, не исключено, что в ближайшей перспективе биткоин отыграет свои позиции и его цена поползёт вверх.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее будущее курса биткоина напрямую связали с тем, как в мире будет расти геополитическая напряженность.