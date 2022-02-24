Севский район, Брянская область, , 17:18 — REGNUM На территорию Российской Федерации прибыли украинские пограничники, покинувшие места службы, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе ФСБ России.

Украинские пограничники Державна прикордонна служба України

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По данным ведомства, в 11:15 в пункт пропуска Троебортное, который расположен в Севском районе Брянской области, прибыли 26 военнослужащих ГПС Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории страны.

По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все места дислокации на российско-украинской границе.