Москва, , 17:30 — REGNUM США ни при каких условиях не будут воевать с Россией на территории Украины. Об этом 24 февраля сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По мнению эксперта, во время специальной операции на Украине Россия может обеспечить себе «сухопутный коридор» до миротворческого контингента в Приднестровье.

«Самое главное, в чем мы можем быть уверены — США и другие страны НАТО не будут воевать за Украину. Джо Байден подтвердил, что США не будут отправлять своих солдат для войны на Украине. Все действия Запада выльются в то, что они будут журить Россию», — сказал Коротченко.

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