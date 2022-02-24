Москва, 24 февраля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. США ни при каких условиях не будут воевать с Россией на территории Украины. Об этом 24 февраля сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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По мнению эксперта, во время специальной операции на Украине Россия может обеспечить себе «сухопутный коридор» до миротворческого контингента в Приднестровье.

«Самое главное, в чем мы можем быть уверены — США и другие страны НАТО не будут воевать за Украину. Джо Байден подтвердил, что США не будут отправлять своих солдат для войны на Украине. Все действия Запада выльются в то, что они будут журить Россию», — сказал Коротченко.