Краснодар, , 17:13 — REGNUM Решение по военной операции в Донбассе назрело, откладывать его было нельзя. Такое мнение высказал заместитель председателя общественной палаты Краснодарского края Артур Колесников.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Исходя из открытых источников и СМИ можно прийти к выводу что решение по этой операции назрело достаточно давно и принято согласно всем законным процедурам. Мы не обладаем недоступными для нас сведениями, такими как разведданные и иная информация об угрозах гражданам РФ. Этими сведениями обладает президент, министерство обороны и иные уполномоченные лица. Как говорил наш президент: «такие решение не принимаются с кондачка», — приводит слова Колесникова телеграмм-канал «Южная позиция».

«Я считаю, что любые военные действия ведут к жертвам и таких действий нужно избегать. Однако в данной ситуации, такое решение было принято, можно предположить, что откладывать и избегать решительных действий, было уже нельзя», — добавил Колесников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. Решение было принято на фоне обращений глав ДНР и ЛНР о военной помощи.