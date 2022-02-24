Москва, 24 февраля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Специальная военная операция Вооруженных сил РФ на Украине — вынужденная мера руководства России по принуждению киевской власти к миру, заявляет «Фонд Героев Отечества» 24 февраля.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя РФ

Заявление организации, объединяющей Героев Советского Союза и Героев России, опубликовано в связи с началом специальной военной операции.

«Герои Отечества» поддерживают решение президента Российской Федерации.

«Специальная военная операция, которую проводят Вооруженные Силы РФ, по принуждению киевской власти к миру в Донецкой и Луганской областях Украины это вынужденная мера со стороны руководства России. Это решение принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которое предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную и коллективную самооборону. Оно распространяется не только на Россию как члена ООН, но и на ее союзников — признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР», — подчёркнуто в заявлении.

Отмечено, что восемь лет осуществлялись попытки мирно решить конфликт и завершить братоубийственную войну, однако они так и не нашли понимания у киевского режима.

«Дальше терпеть и надеяться на благоразумие киевских властей мы не имеем права. Россия должна вернуть мирную жизнь на Донбассе, остановить фашизм, предотвратить нападение на Россию. Считаем решение Президента РФ, одобренное Федеральным собранием Российской Федерации в данной ситуации правильным. Мы не должны допустить повторение в нашей стране судеб народов Сербии, Ирака, Ливии, Сирии», — указано в заявлении «Фонда Героев Отечества».