Горно-Алтайск, , 17:08 — REGNUM Россия не намерена захватывать Украину в ходе специальной военной операции. Об этом заявила председатель общественного движения «Шор калык» (шорцы) Республики Алтай» Валентина Абраева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаги ДНР и ЛНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Она поддержала позицию президента страны Владимира Путина, согласно которому Россия всегда действуют по принципу, что люди должны сами определять собственное будущее. Как жители Крыма и Севастополя в 2014 году, например.

«Украинский народ сам решит судьбу своей страны и своих властей, но он должен сделать это без влияний извне», — отметила она.

Читайте также: Российская пятая колонна заступилась за Украину в соцсетях