Ярославль, , 17:12 — REGNUM Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Луганский рассказал о текущей ситуации с коронавирусом. Обсуждение прошло на комиссии по здравоохранению региональной Общественной палаты.

Сергей Луганский Yarregion.ru

Так, по словам чиновника, максимальная нагрузка пришлась на конец января — начало февраля 2022 года.

«С конца января зафиксирован был резкий рост вызовов врача на дом. Максимальное количество таких вызовов пришлось на конец января начало февраля — до 7500 вызовов к взрослым и до 2500 к детям. Сейчас их количество снизилось почти вдвое», — рассказал Сергей Луганский.

Также с 24 января увеличилась нагрузка и на бригады «Скорой помощи» — в отдельные дни в среднем на 1 бригаду приходилась до 22 вызовов. В районах ситуация была проще — от 5 до 15 вызовов на 1 бригаду.

Вместе с тем, с 8 февраля в регионе начали оформлять дистанционные больничные листы. За прошедшее время всего таким образом было открыто и закрыто 2 тысячи 487 листов нетрудоспособности.

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