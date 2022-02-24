Краснодар, , 17:05 — REGNUM Военная операция России в Донбассе завершится быстро и успешно, об этом в телеграмм-канале написал глава Екатеринодарского отделения общества «Царьград/Двуглавый орел» Никита Изюмов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В заявлении Путина относительно начала операции есть интересный момент о том, что право для народов Украины на самоопределение должно быть таким же как и для крымчан, когда они реализовали свой выбор на воссоединение с Россией», — написал Изюмов.

«И сегодня я вижу только один путь по которому можно пойти после окончания войсковой операции, тем более таких масштабов — Переяславская рада 2.0 и воссоединение России с Новороссией и Малороссией», — уверен общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе.