В ходе спецоперации в Донбассе российский Су-25 потерпел аварию
Москва, 24 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Об аварии российского штурмовика Су-25 в ходе начавшейся сегодня, 24 февраля, специальной военной операции сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Mil.ru
Су-25
«В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25».
По словам представителя российского оборонного ведомства, лётчик жив: он благополучно катапультировался, сейчас находится в расположении своей воинской части.