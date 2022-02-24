Москва, 24 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Об аварии российского штурмовика Су-25 в ходе начавшейся сегодня, 24 февраля, специальной военной операции сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Су-25

Конашенков «В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25».

По словам представителя российского оборонного ведомства, лётчик жив: он благополучно катапультировался, сейчас находится в расположении своей воинской части.