Челябинск, , 17:00 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации в Донбассе было принято на основании выверенной информации соответствующих компетентных ведомств, свидетельствующей о серьезной угрозе союзникам страны, а также безопасности нашего государства и населения. Об этом в Facebook написал генерал-лейтенант полиции в запасе и бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Он отметил, что обращение от руководства ДНР и ЛНР в адрес России, направленное Путину 23 февраля, с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины, стало только дополнительным подтверждением опасности. Приняв решение о спецоперации, президент страны взял на себя огромную ответственность.

«В этой ситуации, не обладая полнотой данных, известных руководству страны, считаю опрометчивым тиражирование в информационном поле каких-либо оскорбительно-хлестких категоричных оценок решениям руководства страны», — добавил Савченко.

Также он отметил, что чтобы зреть в корень, нужно копать глубже и аккуратно, «стремясь не повредить корневую систему».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию. О ней объявил Владимир Путин в своём экстренном обращении к народу.