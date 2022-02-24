Саратов, , 17:04 — REGNUM В Саратове восстановлено электроснабжение. Об этом 24 февраля сообщает городская администрация.

Электричество

«Всем абонентам восстановлено электроснабжение. Для выравнивания нагрузки на линиях возможны краткосрочные отключения в течение суток», — передает мэрия.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове аварию на линии электроснабжения устраняли с 23 февраля. В связи с загоранием в трансформаторной подстанции произошло веерное отключение электричества в Ленинском районе города. Его подача была нарушена в 197 жилых домах разной этажности, а также 2965 частных жилых домах с населением более 32 тыс. человек, из них 5376 детей. Свыше 9,1 тыс. абонентов переключили на резервную линию электроснабжения. Восстановительные работы планировалось завершить к 04:00 (местное время) 24 февраля.

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