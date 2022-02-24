Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге первично вакцинировались от коронавируса (без учёта привитых «Спутником Лайт») 1382 человека, что на 505 человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 24 февраля сообщили в региональном оперштабе.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Петербурге продолжается кампания по вакцинации населения. Помимо тех, кто поставил себе только первый компонент вакцины, растёт и число тех, кто завершил этот процесс. За минувшие сутки второй компонент поставили 3158 человек, что на 986 меньше, чем за предыдущие сутки. Тогда вакцинировались 4144 петербуржца.

Прививаются от коронавируса и несовершеннолетние. За истекшие сутки вакцинировались первично 42 подростка, что на десять человек меньше, чем за 22 февраля. При этом завершили вакцинацию 222 ребёнка (+65 по отношению к предыдущим суткам).

На территории города доступно 190 пунктов для вакцинации взрослого населения и 92, где можно привиться от ковида подросткам. Запас препаратов составляет 639 313 доз. Также в Петербурге открыты 153 пункта для забора материала для проведения ПЦР-тестов.

За всё время действия кампании в Санкт-Петербурге первично привились (без учёта «Спутника Лайт») 2 388 993 человека, а закончили курс — 2 985 058 петербуржцев. Среди несовершеннолетних 2967 и 623 человека, соответственно.

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