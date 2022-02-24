Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Генеральное консульство Чехии в Санкт-Петербурге временно приостановило работу и прием заявителей. Об этом 24 февраля сообщается на официальной странице консульства в одной из социальных сетей.

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Ранее агентство ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского сообщило о том, что Чехия закрывает российские генеральные консульства в городах Брно и Карловы Вары, а также свои представительства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Напомним, 24 февраля Россия по решению Верховного главнокомандующего начала специальную военную операцию на территории Украины.