Краснодар, 24 февраля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Украина стала жертвой манипуляций Запада, направленных на разрушение отношений с Россией. Такое мнение высказал директор краснодарского центра социальной помощи детям Айк Хачатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Мы пытаемся всячески защитить народ Донбасса. Сейчас Украина стала жертвой Запада и их манипуляций для разрушения отношений с Россией. А ведь мы братский народ», — цитирует Хачатуряна телеграмм-канал «Краснодарский край».

Эксперт отметил, что именно последние действия украинских властей продемонстрировали, что никаких возможностей для переговоров и дипломатии не осталось.

«Россия сейчас стала последней колыбелью православия, единственной, кто борется за морально-нравственные ценности. Потому и идут такие активные нападки на нас, на тех, кто нас поддерживает. Естественно, бросать наших сторонников — это не в стиле России», — подчеркнул Хачатурян.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.