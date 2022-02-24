Белгород, 24 февраля 2022, 16:56 — REGNUM Проблем с обеспечением населения горюче-смазочными материалами в Белгородской области нет, заявил 24 февраля заместитель губернатора Дмитрий Гладский.
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По данным властей, все автозаправочные станции региона обеспечены запасом бензина более чем на 90%.
Как сообщало ИА REGNUM, на заседании оперативного штаба губернатор Вячеслав Гладков дал поручение проработать вопрос об увеличении поставок продуктов питания и ГСМ.