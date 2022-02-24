Белгород, 24 февраля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Проблем с обеспечением населения горюче-смазочными материалами в Белгородской области нет, заявил 24 февраля заместитель губернатора Дмитрий Гладский.

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По данным властей, все автозаправочные станции региона обеспечены запасом бензина более чем на 90%.

«Я уже сегодня связался со всеми руководителями федеральных и региональных сетей автозаправочных станций. Все подтвердили наличие запасов в объёме более 90% и обеспеченностью для заправки на 30−40 дней вперёд. Нет никаких проблем и с поставщиками ГСМ, а также с их ускоренной доставкой. Те запасы, которые будут вырабатываться, будут автоматически пополняться за счёт стандартных поставщиков, которые обеспечивают эти поставки в штатном режиме», — отметил Дмитрий Гладский.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании оперативного штаба губернатор Вячеслав Гладков дал поручение проработать вопрос об увеличении поставок продуктов питания и ГСМ.