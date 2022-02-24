Кострома, 24 февраля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Количество детей, отправленных домой из-за ОРВИ и COVID-19 в Костромской области снизилось в 4,6 раза за месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте образования и науки региона.

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24 января на карантин по этой причине были закрыты группы и классы детских садов и школ, в которых воспитывались 2422 ребёнка, 1464 из них изолировали из-за коронавируса. По данным на 24 февраля на дистанционном обучении и карантине находятся 523 ребёнка, 79 школьников отправлены на «дистант» по COVID-19.

Суточный прирост заражений коронавирусом в Костромской области снижается на протяжении последних 9 дней. 24 февраля положительный результат показали тесты 1019 человек. Для сравнения, максимальное значение в период пятой волны пришлось на 13 февраля, тогда инфекцию диагностировали у 1083 костромичей.