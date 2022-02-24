Москва, 24 февраля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Итогом специальной операции России должна стать дружественная Москве Украина. Об этом 24 февраля сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

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«Что касается возможности проведения сухопутной операции, я полагаю, что после того, как сегодня у киевского режима вырваны военные клыки в части касающейся уничтожения всей инфраструктуры, ВВС Украины как организованной и военной силы сегодня уже не существует. Генштаб Украины не может осуществлять управление группировками войск», — сказал Коротченко.

Что касается солдат украинской армии, то, по мнению Коротченко, их судьба будет складываться следующим образом: если они складывают оружие, то им дают возможность беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться домой.